МВФ прогнозирует Грузии самые высокие темпы экономического роста в Европе

ТБИЛИСИ, 17 июл — РИА Новости. Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой экономический рост Грузии до 2031 года составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
«Согласно прогнозу Международного валютного фонда, до 2031 года средний экономический рост Грузии составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе. Сохранить такие темпы роста непросто — удерживать в долгосрочной перспективе рост экономики выше 5% уже само по себе является очень серьезным результатом», — заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».
По словам премьера, развитию экономики способствует активная работа по укреплению транзитной функции страны и развитию Среднего коридора, где власти реализуют масштабные инфраструктурные проекты. Кобахидзе также отметил, что прогнозы МВФ в предыдущие годы не только оправдывались, но и превышались.
«Мы каждый год не просто выполняли прогноз Международного валютного фонда, а превышали его. Надеемся, что сможем продолжить эту тенденцию и в последующие годы», — подчеркнул он.