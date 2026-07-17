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МВФ прогнозирует Грузии самые высокие темпы экономического роста в Европе

МВФ спрогнозировал экономический рост Грузии до 2031 года в 5,4 процента.

Источник: © РИА Новости

ТБИЛИСИ, 17 июл — РИА Новости. Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой экономический рост Грузии до 2031 года составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

«Согласно прогнозу Международного валютного фонда, до 2031 года средний экономический рост Грузии составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе. Сохранить такие темпы роста непросто — удерживать в долгосрочной перспективе рост экономики выше 5% уже само по себе является очень серьезным результатом», — заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

По словам премьера, развитию экономики способствует активная работа по укреплению транзитной функции страны и развитию Среднего коридора, где власти реализуют масштабные инфраструктурные проекты. Кобахидзе также отметил, что прогнозы МВФ в предыдущие годы не только оправдывались, но и превышались.

«Мы каждый год не просто выполняли прогноз Международного валютного фонда, а превышали его. Надеемся, что сможем продолжить эту тенденцию и в последующие годы», — подчеркнул он.

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