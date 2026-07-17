МВФ прогнозирует Грузии самые высокие темпы экономического роста в Европе

«Согласно прогнозу Международного валютного фонда, до 2031 года средний экономический рост Грузии составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе. Сохранить такие темпы роста непросто — удерживать в долгосрочной перспективе рост экономики выше 5% уже само по себе является очень серьезным результатом», — заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».