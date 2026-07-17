Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России: Украина пытается создать второй фронт против России в Африке

Замглавы МИД России Георгий Борисенко сказал, что украинские войска присутствуют сразу в нескольких странах Африки и пытаются создать там второй фронт против России.

Замглавы МИД России Георгий Борисенко сказал, что украинские войска присутствуют сразу в нескольких странах Африки и пытаются создать там второй фронт против России.

«Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России. В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы», — сказал господин Борисенко ТАСС.

Замминистра добавил, что речь также идет и о Ливии. Там, по его словам, украинские инструкторы применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз», который был поврежден в начале марта.

В Мали, Нигере, Буркина-Фасо, ЦАР, Экваториальной Гвинее и Ливии присутствует «Африканский корпус» — российское военизированное формирование. Оно создано в конце 2023 года и входит в структуру Минобороны России.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше