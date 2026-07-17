Туроператор объяснил, почему турецкие отели предоставляют скидки россиянам

Россия остается одним из крупнейших въездных туристических рынков Турции. По итогам 2025 года страну посетили около 6,9 миллиона россиян, что обеспечило России первое место среди иностранных туристических рынков. Основной поток приходится на курорты провинции Анталья, однако в последние годы растет интерес российских туристов к Бодруму, Даламану, Мармарису и Стамбулу. Турецкие власти и представители отрасли рассчитывают сохранить высокий интерес россиян и в сезоне 2026 года.