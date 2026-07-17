Дебют в уличном футболе, долгожданная дегустация и восхищение Месси: как Овечкин провёл отпуск в Москве

Александр Овечкин вернулся вместе с семьёй домой в Москву. Короткий отпуск на родине получился богатым на события. За несколько недель хоккеист успел сыграть в уличный футбол, составить воображаемый драфт пива и, наконец, посетить обычный бар. Кроме того, форвард «Вашингтона» назвал Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира и критически высказался об Эрлинге Холанде.
Межсезонье — самая насыщенная пора в жизни профессионального спортсмена. В полной мере смог насладиться отпуском и Александр Овечкин, который по традиции вернулся вместе с семьёй на часть лета домой в Москву. Как и всегда, легенда оказалась нарасхват, а больше всего его, кажется, ждали в одном из столичных баров.
На протяжении нескольких недель в сети публиковались ролики, приглашающие форварда «Вашингтона» отведать пива. Ради привлечения внимания почётного гостя владельцы заведения установили перед входом табличку с надписью «Для Ови» и каждую среду оставляли возле неё бокал пенного. Со временем встречи болельщиков превратились в традицию, однако надежды на появление кумира с каждым разом становилось всё меньше.
Возможно, на этом бы всё закончилось, если бы не жена хоккеиста Анастасия Шубская, которая помогла осуществить мечту. В день девятой годовщины свадьбы она уговорила мужа отправиться в заведение, сказав: «Сходи к ребятам, тебя ждут». После чего Овечкин наконец посетил бар и угостился напитком. Встреча продлилась всего семь минут, но эмоции от такого события ещё долго будут жить в памяти его участников.
К теме пенного нападающий вернулся и на пресс-конференции в преддверии Матча года. Там журналисты предложили ему представить воображаемый «драфт пива» — по аналогии с хоккейным. Спортсмен отнёсся к юмористической просьбе со всей серьёзностью, собрав интернациональный состав: помимо популярной отечественной марки, он выделил японский, китайский, бельгийский и ирландский бренды.
Дома россиянин не забывал и о другом своём хобби — футболе. Причём просмотром матчей чемпионата мира не ограничился. Заразившись атмосферой мундиаля, капитан «Вашингтона» дебютировал в уличном футболе в составе команды «Игроки Планеты Земля» на любительском Кубке улиц. Соперников это ничуть не смутило: за пять минут на поле хоккеисту удалось нанести лишь один удар.
Зато Овечкин охотно беседовал о футболе и даже проводил параллели с родным видом спорта. В одном из роликов он собрал воображаемую хоккейную команду из футболистов. Место в воротах доверил Антону Шунину, защитниками назначил Дениса Колодина и Василия Березуцкого. В атакующую тройку включил Константина Тюкавина, Дмитрия Сычёва и Андрея Аршавина.
Сопоставление звёзд обоих видов получилось не менее любопытным: своего многолетнего партнёра по «Кэпиталз» Никласа Бэкстрёма форвард уподобил Зинедину Зидану, Евгения Кузнецова сравнил с Юрием Ковтуном, а Сидни Кросби — с Криштиану Роналду. Лионелем Месси от хоккея он без тени сомнения признал Коннора Макдэвида.
К слову, игра аргентинца больше всего впечатлила легенду отечественного хоккея на первенстве планеты.
«Месси, конечно. Без вариантов. Гений футбола, за ним приятно наблюдать. Очень жаль Роналду, но это спорт, такова жизнь», — признался Овечкин в эфире «Матч ТВ».
А вот Эрлинг Холанд россиянина не впечатлил.
«Я не большой фанат. Если посмотреть, то Холанд два раза до мяча дотронулся, два раза забил, и они прошли дальше», — добавил он, отвечая на вопрос о сборной Норвегии.
Нашлось место и шуткам о фирменной улыбке капитана «Вашингтона». Бывший партнёр по сборной России Дарюс Каспарайтис признался, что недавно выбил себе зуб, и предложил соотечественнику необычную акцию.
«Есть акция: вставляешь один зуб и ещё один получаешь бесплатно. Может, ты купишь, а я тоже вставлю?» — с улыбкой спросил Каспарайтис в эфире «Матч ТВ».
«Неплохая мысль. Надо будет обсудить эту тему, когда будем в Америке. Для друга ничего не жалко», — ответил Овечкин.
Тем более за океаном он окажется уже в ближайшие выходные и посетит финал ЧМ-2026. Как сообщил ТАСС агент хоккеиста Глеб Чистяков, Александр примет участие в Fanatics Fest в Нью-Йорке 18 июля. В общей сложности поездка в США займёт около пяти дней.
Не так давно Овечкин приобрёл во Флориде новую недвижимость — в том же кондоминиуме, где семь лет назад его затопил сосед, сообщает Life. С ним, к слову, спортсмен наконец заключил мировое соглашение, завершив многолетнее судебное разбирательство. Новое жилище расположено по соседству с небоскрёбом Porsche Design Tower, где недавно обосновался Месси, так что вопрос предпочтений россиянина в финале мундиаля будто бы отпал сам собой.