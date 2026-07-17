Дебют в уличном футболе, долгожданная дегустация и восхищение Месси: как Овечкин провёл отпуск в Москве

Возможно, на этом бы всё закончилось, если бы не жена хоккеиста Анастасия Шубская, которая помогла осуществить мечту. В день девятой годовщины свадьбы она уговорила мужа отправиться в заведение, сказав: «Сходи к ребятам, тебя ждут». После чего Овечкин наконец посетил бар и угостился напитком. Встреча продлилась всего семь минут, но эмоции от такого события ещё долго будут жить в памяти его участников.