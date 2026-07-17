Захарова прокомментировала отъезд посла Германии цитатой из Булгакова

В Telegram-канале она разместила фрагмент прощального видео дипломата. Целиком ролик ранее опубликовало посольство ФРГ. На видео Ламбсдорфф надевает черную шляпу и слышит в свой адрес наблюдение, что в романе «Мастер и Маргарита» в шляпе является Воланд. Посол с улыбкой говорит, что это правда. Признание Ламбсдорффа сопровождается музыкальной темой из экранизации «Мастера и Маргариты». На самом деле Воланд в первой главе романа предстает в сером берете, заломленном на ухо.