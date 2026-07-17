Захарова заявила, что Европа не предлагает России гарантий безопасности

Европа, говорящая о гарантиях безопасности Украине, не предлагает Москве никаких гарантий для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«О чем вы говорите?» — отметила дипломат в телеэфире, отвечая на вопрос, предлагали ли европейцы гарантии безопасности РФ.
При этом она указала на то, что еще в 2021 году российская сторона предлагала Западу сформулировать общий документ, однако так и не услышала четкого ответа на данную иннициативу.
Также Захарова отметила, что в настоящее время страны Европы делают все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на слова о заинтересованности в переговорах.
«Это противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам», — подчеркнула он.