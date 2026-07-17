Стасишин заявил о постепенном улучшении демографии в России

Демографическая ситуация в России начала демонстрировать признаки улучшения, отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин в беседе с российскими журналистами в ООН.
Об этом сообщает РИА Новости.
Он объяснил эту позитивную динамику влиянием индекса качества городской среды. По его словам, этот инструмент напрямую отражается на социальном самочувствии жителей.
Разработка и корректировка методики подсчёта индекса с учётом практики заняли несколько лет.
Замминистра подчеркнул, что, в отличие от многих других стран, где оцениваются преимущественно столицы и крупные города, российский индекс охватывает также малые города, сёла и удалённые территории.
Ранее президент России Владимир Путин встретился с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным.