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Захарова назвала бездарной работу уходящего посла ФРГ в России

Захарова заявила, что уходящий посол Германии в России Александр Ламбсдорфф бездарно провел свое время на этом посту.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова негативно оценила деятельность посла Германии Александра Ламбсдорффа, который завершает свою дипломатическую миссию в Москве. По ее мнению, период его работы не принес заметных результатов.

Выступая в телеэфире, Захарова заявила, что не увидела каких-либо значимых итогов деятельности немецкого дипломата за время его пребывания на посту. Она также выразила сомнение в эффективности выполненной им миссии.

«Покидает страну в связи с тем, что завершилась его миссия. Так принято говорить у дипломатов. На самом деле не знаю, в чем заключалась его миссия. Мне кажется, он абсолютно бездарно провел это время», — сказала дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что, по оценке Москвы, со стороны Александра Ламбсдорффа не было инициатив, направленных на развитие диалога или содействие мирному урегулированию существующих разногласий между странами.

Ранее сообщалось, что Ламбсдорфф в связи с завершением служебной командировки в скором времени вернется на родину, при этом он будет добираться на автомобиле.

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