Захарова раскрыла, что заявила послу Германии при его вызове в МИД

«Я открыла и зачитала ему те самые листовки Третьего рейха… Они начинались как обычно: “Русский Иван или русские, сдавайтесь, во всем виновато ваше правительство”. Ну посмотрите, как похоже, если мы посмотрим на то, что они говорят сейчас. “Вы получите все, стоит вам только заявить о лояльности Третьему рейху”. И дальше перечисление, что получат благополучие, богатство, еду, воду. А в конце с восклицательным знаком была приписка, что они, Третий рейх, выступают за мир», — заключила она.