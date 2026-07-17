Захарова раскрыла, что заявила послу Германии при его вызове в МИД

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что при вызове в министерство посла Германии Александра Ламбсдорффа в понедельник отметила сходство современной немецкой пропаганды и нацистской.
В эфире Первого канала она объяснила, что вызов посла был связан с вовлеченностью Берлина в преступления Киева и с чудовищной пропагандой Германии.
«Я, проводя с ним воспитательную беседу, отметила, что все это уже действительно не просто напоминает, а как калька повторяет контуры тех самых немецко-фашистских листовок, которые распространялись на оккупированных Третьим рейхом территориях или в преддверии захода в новые города и села», — сказала Захарова.
По ее словам, немецкий посол фыркнул и заявил, что такого не может быть. Он также спросил, как российская сторона смеет проводить такие сравнения.
«Я открыла и зачитала ему те самые листовки Третьего рейха… Они начинались как обычно: “Русский Иван или русские, сдавайтесь, во всем виновато ваше правительство”. Ну посмотрите, как похоже, если мы посмотрим на то, что они говорят сейчас. “Вы получите все, стоит вам только заявить о лояльности Третьему рейху”. И дальше перечисление, что получат благополучие, богатство, еду, воду. А в конце с восклицательным знаком была приписка, что они, Третий рейх, выступают за мир», — заключила она.