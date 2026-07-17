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Захарова посоветовала Европе предоставить гарантии безопасности Гренландии

Захарова: ЕС надо сначала дать гарантии Гренландии, а потом думать об Украине.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европейцам, которые говорят о предоставлении гарантий безопасности Украины, стоит предоставить такие гарантии сначала Гренландии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире Первого канала она обратила внимание на то, что в западной части Европы звучат агрессивные заявления о готовности предоставить гарантии безопасности Украине.

«Я бы предложила им начать с того, что им действительно ближе. Предоставить, например, какие-нибудь гарантии безопасности Гренландии», — сказала дипломат.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

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