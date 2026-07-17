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Захарова процитировала Булгакова, комментируя отъезд из РФ посла Германии Ламбсдорфа

Захарова отреагировала на отъезд посла ФРГ фразой из «Мастера и Маргариты».

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», комментируя отъезд из РФ германского посла Александра Ламбсдорфа.

«Он не заслужил света», — написала Захарова в Telegram-канале. Поводом к такой реакции послужило видео, на котором Ламбсдорф демонстрирует свою шляпу и с удовольствием соглашается на предложенную собеседником ассоциацию с Воландом.

Также Захарова заявила, что Ламбсдорф «бездарно провёл время», в течение которого занимал пост посла ФРГ в Москве. На это дипломат указала, выступая в программе «Большая игра» на Первом канале.

Напомним, западные СМИ год назад выражали недоумение по поводу назначение Александра Ламбсдорфа послом Германии в России, отмечая, что он не владеет языком страны пребывания.

Накануне послу Германии в Москве Александру Ламбсдорфу было указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Берлина.

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