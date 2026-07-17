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США ударили по аэропорту и мосту на юге Ирана

Американские истребители нанесли ракетный удар по аэропорту Ираншахр в провинции Систан и Белуджистан, сообщает Tasnim.

Американские истребители нанесли ракетный удар по аэропорту Ираншахр в провинции Систан и Белуджистан, сообщает Tasnim.

По данным агентства, жители этого района слышали три громких взрыва. Сообщения свидетелей указывают на массированный обстрел аэропорта. Масштабы ущерба неизвестны. В аэропорту находятся представители вооруженных сил.

Кроме того, агентство сообщает об атаке на мост в городе Бендер-Хемир в провинции Хормозган, соединяющий Бендер-Аббас с Ларом в провинции Фарс. Удар был нанесен во время движения транспорта. «При попадании ракеты люди были сброшены с моста», — указано в сообщении Tasnim.

Известно об одном погибшем и нескольких раненых.

Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале новой серии ударов по целям в Иране. 15 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по мостам и электростанциям. По его словам, американские вооруженные силы «выведут из строя все мосты», если Тегеран не вернется за стол переговоров.

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