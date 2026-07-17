США ударили по аэропорту и мосту на юге Ирана

Кроме того, агентство сообщает об атаке на мост в городе Бендер-Хемир в провинции Хормозган, соединяющий Бендер-Аббас с Ларом в провинции Фарс. Удар был нанесен во время движения транспорта. «При попадании ракеты люди были сброшены с моста», — указано в сообщении Tasnim.