В Раде считают, что Федоров заслужил арест за попытку госпереворота

14 июля Рада отправила в отставку с поста премьера Юлию Свириденко, что автоматически влечет отставку всего кабмина. В среду вечером стало известно, что Зеленский решил не сохранять за Федоровым кресло министра обороны. В четверг Федоров на фоне акций в его поддержку, прошедших в столице и других городах, провел срочный брифинг в Киеве, в ходе которого подверг критике Зеленского из-за то, что тот отправил его в отставку, и главкома ВСУ Александра Сырского который, по его мнению, препятствуют продвижению талантливых кадров в армии.