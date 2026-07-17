В Раде считают, что Федоров заслужил арест за попытку госпереворота

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров должен быть арестован по обвинению в попытке государственного переворота из-за своей критики в адрес украинских властей. Такое мнение высказал Алексей Кучеренко, депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», лидером которой является бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
«В принципе, [Владимир] Зеленский в данной ситуации должен арестовать [Михаила] Федорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота», — заявил Кучеренко в интервью украинскому YouTube-каналу «Испанский стыд». Депутат отметил, что такого же мнения придерживаются и люди, которых он не назвал по именам, но охарактеризовал как украинских политических «тяжеловесов».
Кучеренко обосновал обвинение в «попытке госпереворота» в адрес Федорова тем, что он, все еще находясь в статусе и.о. министра обороны, выступил против Зеленского, подвергнув его резкой критике. «Это же не политический процесс, — считает депутат Рады. — Это же не только политические отношения между президентом (имеется в виду Зеленский — прим. ТАСС) и министром обороны. Это верховный главнокомандующий и министр обороны. Поэтому надо внимательно почитать, что там законы говорят в этой ситуации», — утверждает Кучеренко.
14 июля Рада отправила в отставку с поста премьера Юлию Свириденко, что автоматически влечет отставку всего кабмина. В среду вечером стало известно, что Зеленский решил не сохранять за Федоровым кресло министра обороны. В четверг Федоров на фоне акций в его поддержку, прошедших в столице и других городах, провел срочный брифинг в Киеве, в ходе которого подверг критике Зеленского из-за то, что тот отправил его в отставку, и главкома ВСУ Александра Сырского который, по его мнению, препятствуют продвижению талантливых кадров в армии.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение Зеленского отправить в отставку Федорова показывает, что глава киевского режима убирает своего политического конкурента.