Стасишин: план по строительству жилья к 2030 году выполняют по графику

Строительство свыше 1 млрд кв. м жилья к 2030 году ведётся без отставания от утверждённых показателей, сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.
Об этом Стасишин заявил РИА Новости..
Согласно национальному проекту, до 2030 года в России планируется построить более 1 млрд кв. м жилья.
Замминистра подтвердил, что все целевые ориентиры уже доведены до каждого региона. Он также привёл конкретные цифры по текущим результатам программы — в стране уже возведено свыше 600 млн кв. м.
Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доля строительства в ВВП России превышает 20%.