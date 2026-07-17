Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев раскритиковал награждение мэра Лондона Хана дворянским титулом

Спецпредставитель президента РФ Дмитриев оценил получение мэром Лондона дворянского титула.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, прокомментировал присвоение мэру Лондона Садику Хану дворянского титула.

«Могут ли члены банд, занимающихся грумингом, получить дворянский титул за празднование инклюзивного мультикультурализма?» — задался вопросом Дмитриев на своей официальной странице в соцсети X*, поставив под сомнение уместность такого награждения.

Напомним, что 16 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально присвоил Хану статус пэра, предоставляющий ему право участвовать в заседаниях Палаты лордов.

Накануне Дмитриев также назвал коррупцию бывшего лидера США Джо Байдена основой украинского конфликта.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше