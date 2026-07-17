Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, прокомментировал присвоение мэру Лондона Садику Хану дворянского титула.
«Могут ли члены банд, занимающихся грумингом, получить дворянский титул за празднование инклюзивного мультикультурализма?» — задался вопросом Дмитриев на своей официальной странице в соцсети X*, поставив под сомнение уместность такого награждения.
Напомним, что 16 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально присвоил Хану статус пэра, предоставляющий ему право участвовать в заседаниях Палаты лордов.
Накануне Дмитриев также назвал коррупцию бывшего лидера США Джо Байдена основой украинского конфликта.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.