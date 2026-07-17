Захарова: ЕС сначала должен обеспечить безопасность Гренландии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала прокомментировала заявления европейских политиков о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. Дипломат предложила европейцам начать с более близких для них вопросов.
Захарова обратила внимание на агрессивную риторику в западной части Европы относительно безопасности Украины. По ее словам, прежде чем говорить о гарантиях Киеву, стоило бы заняться вопросами, которые находятся непосредственно в зоне ответственности Евросоюза.
Она указала на Гренландию как на объект, который в большей степени нуждается во внимании европейских стран. Остров является автономной территорией в составе Датского королевства.
Ранее президент США Дональд Трамп не раз высказывался о необходимости включения Гренландии в состав Соединенных Штатов. Власти Дании и руководство острова в ответ на эти заявления призвали Вашингтон к уважению территориальной целостности и предостерегли от попыток захвата.
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