Захарова: ЕС сначала должен обеспечить безопасность Гренландии

Ранее президент США Дональд Трамп не раз высказывался о необходимости включения Гренландии в состав Соединенных Штатов. Власти Дании и руководство острова в ответ на эти заявления призвали Вашингтон к уважению территориальной целостности и предостерегли от попыток захвата.