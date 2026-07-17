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США поразили авиабазу и морскую базу в иранском Бушере

Удар по авиационной и морской базам в провинции Бушер нанесён американскими военными, сообщил заместитель губернатора провинции Ахмад Джаханиян.

Источник: RT на русском

Удар по авиационной и морской базам в провинции Бушер нанесён американскими военными, сообщил заместитель губернатора провинции Ахмад Джаханиян.

Об этом Fars сообщил заместитель губернатора провинции Ахмад Джаханиян.

По его словам, несколько американских ракет поразили оба объекта в ходе атаки.

«В ходе атаки США на Бушер, произошедшей несколько минут назад, ряд американских ракет поразили авиабазу и морскую базу в Бушере», — сказал Джаханиян.

Ранее сообщалось, что в результате американских ударов по югу Ирана два человека погибли, ещё семеро получили ранения.

В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) заявили, что Вооружённые силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.

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