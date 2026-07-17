Военные США высадились на борт нефтяного танкера Wen Yao в Оманском заливе

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные поднялись на борт нефтяного танкера Wen Yao в Оманском заливе. По информации командования, действия были проведены в рамках контроля за соблюдением введенных ограничений.
В CENTCOM также заявили, что с момента начала военно-морской блокады американские силы перенаправили три коммерческих судна, одно судно было выведено из строя после отказа выполнить предъявленные требования, а еще одно прошло досмотр.
Американская сторона утверждает, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что ограничения распространяются на суда, которые, по версии США, нарушают установленный режим блокады.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил неудовлетворенность ходом боевых действий против Ирана, отметив, что конфликт длится слишком долго.