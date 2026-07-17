IRIB: в Иране в аэропорту Ираншахр произошел пожар

В четверг Центральное командование ВС США сообщило о начале очередной серии ударов по Ирану. Иранские СМИ информировали о серии взрывов вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм. Атаке также подверглись Ахваз, Бушер, Бендер-Хомейни и аэропорт Ираншахр.