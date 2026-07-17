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IRIB: в Иране в аэропорту Ираншахр произошел пожар

Пострадал один человек, сообщила телерадиовещательная корпорация.

ТЕГЕРАН, 17 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в иранском аэропорту Ираншахр в результате атаки Вооруженных сил США. Один человек пострадал, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

По ее информации, электроснабжение аэропорта было отключено, пожар локализован.

В четверг Центральное командование ВС США сообщило о начале очередной серии ударов по Ирану. Иранские СМИ информировали о серии взрывов вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм. Атаке также подверглись Ахваз, Бушер, Бендер-Хомейни и аэропорт Ираншахр.

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