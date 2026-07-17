Число жертв землетрясений в Венесуэле достигло 4930

Количество погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4930, следует из сводки правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.
Об этом сообщается в документе, размещённом в Telegram-канале Родригеса.
Согласно сводке, пострадали 16 740 человек, спасены 6462.
За последние сутки число жертв выросло на 101, количество спасённых остаётся неизменным. Без жилья остаются 17 907 человек, в 107 временных лагерях размещены 21 210 человек.
Стихия повредила 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. В ликвидации последствий участвуют 2278 иностранных спасателей, 30 989 сотрудников различных служб и 31 745 добровольцев.
Ранее стало известно, что МЧС России передало 22 т гуманитарной помощи для пострадавшего от землетрясений населения Венесуэлы.