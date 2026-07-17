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Число жертв землетрясений в Венесуэле достигло 4930

Количество погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4930, следует из сводки правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.

Источник: RT на русском

Количество погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4930, следует из сводки правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.

Об этом сообщается в документе, размещённом в Telegram-канале Родригеса.

Согласно сводке, пострадали 16 740 человек, спасены 6462.

За последние сутки число жертв выросло на 101, количество спасённых остаётся неизменным. Без жилья остаются 17 907 человек, в 107 временных лагерях размещены 21 210 человек.

Стихия повредила 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. В ликвидации последствий участвуют 2278 иностранных спасателей, 30 989 сотрудников различных служб и 31 745 добровольцев.

Ранее стало известно, что МЧС России передало 22 т гуманитарной помощи для пострадавшего от землетрясений населения Венесуэлы.

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