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Mehr: США ударили по городу Бендер-Ленге в Иране

Населенный пункт подвергся, предположительно, ракетной атаке.

ТЕГЕРАН, 17 июля. /ТАСС/. Портовый город Бендер-Ленге в Иране подвергся, предположительно, ракетной атаке американских вооруженных сил. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.

Ранее агентство информировало об атаке города Вейсиан. Подробности ударов по обоим городам не приводятся.

16 июля Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о начале очередной серии ударов по Ирану. Иранские СМИ информировали о серии взрывов вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм. Атаке также подверглись Ахваз, Бушер, Бендер-Хомейни и аэропорт Ираншахр.

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