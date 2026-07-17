СЕНТКОМ заявил о развороте трёх судов после возобновления блокады Ирана

Как уточнили в командовании, помимо перенаправленных судов, было выведено из строя одно судно, отказавшееся подчиниться указаниям, и проведён досмотр ещё одного судна.
Таким образом, по данным американских военных, обеспечивается соблюдение действующего режима блокады, введённого президентом США Дональдом Трампом.
СЕНТКОМ сообщили, что Вооружённые силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.
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