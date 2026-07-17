Иран нанес удары по американской базе в Бахрейне

ТЕГЕРАН, 17 июл — РИА Новости. Иранская армия нанесла удары по месту размещения американских вертолетов и самолетов на базе Сахир в Бахрейне.
«Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash по месту дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии на базе Сахир в Бахрейне», — цитирует гостелерадиокомпания IRIB заявление военных.
Стороны возобновили взаимные обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.