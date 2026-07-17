Ульянов назвал дело Новиковой позором для французской системы правосудия

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством», «заговоре с целью совершения преступления». Прокуратура Парижа в среду высказалась против освобождения Новиковой под судебный надзор.