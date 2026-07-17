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Ульянов назвал дело Новиковой позором для французской системы правосудия

Ульянов назвал позором правосудия Франции дело в отношении россиянки Новиковой.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дело по обвинению в шпионаже основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой является позором для французской системы правосудия.

«Позор французской системе правосудия!» — написал Ульянов на своей странице в соцсети X.

Так постпред РФ ответил на публикацию МИД России о Новиковой.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством», «заговоре с целью совершения преступления». Прокуратура Парижа в среду высказалась против освобождения Новиковой под судебный надзор.

По оценке уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, «вина» Новиковой заключается лишь в том, что она стремилась к правде на Западе и помогала мирным жителям Донбасса.

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