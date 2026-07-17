Захарова: Европа делает все, чтобы контактов с Россией не случилось

«То, что делает сейчас Западная Европа, а давайте скажем просто — Евросоюз с его агрессивными членами, там не все члены агрессивны, но вот с этим агрессивным движком — это противоположно тому, что называется поиск путей к переговорам и к контактам», — сказала госпожа Захарова в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).