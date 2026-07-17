В МИД сообщили о попытках Украины создать второй фронт против РФ в Африке

Ранее военный аналитик Борис Рожин оценил перспективы возможных наступательных действий Армии России на Черниговском направлении. По его словам, такой сценарий не исключён, но имеет серьёзные ограничения. Теоретически, пояснил эксперт, активность в этом регионе могла бы решить две задачи: создать буферную зону для защиты приграничных районов от обстрелов и заставить противника распылять свои ограниченные резервы. Однако на практике север Черниговской области крайне неудобен для ведения боевых действий — сложный рельеф и плотные минные заграждения делают продвижение затруднительным.