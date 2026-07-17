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В Бахрейне звучат сирены

Местных жителей призвали укрыться в безопасных местах.

ДОХА, 17 июля. /ТАСС/. Сирены прозвучали на территории Бахрейна, власти призвали население укрыться в безопасных местах. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.

«Прозвучала сирена. Подданных и резидентов просьба сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее агентство Tasnim сообщило об атаке иранскими дронами воздушной базы США в Бахрейне в ответ на действия противника.

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