В Бахрейне звучат сирены

ДОХА, 17 июля. /ТАСС/. Сирены прозвучали на территории Бахрейна, власти призвали население укрыться в безопасных местах. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.
«Прозвучала сирена. Подданных и резидентов просьба сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее агентство Tasnim сообщило об атаке иранскими дронами воздушной базы США в Бахрейне в ответ на действия противника.
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