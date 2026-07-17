Соловьёв заявил, что расходы на Украину ведут Европу в долговую ловушку

Ранее Владимир Соловьёв заявил, что российские силы могут завершить освобождение Донбасса до конца 2026 года. Также он допустил установление контроля над значительной частью Запорожской и Херсонской областей. По его словам, развитие ситуации на линии фронта, а также дальнейшие действия сторон будут зависеть от складывающихся обстоятельств. Телеведущий отметил, что продолжающиеся обстрелы российской территории могут привести к необходимости создания дополнительных мер безопасности.