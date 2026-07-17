Запад понимает опасность размещения военных на Украине, заявила Захарова

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Западные страны понимают, что контингент их военных на Украине станет целью для военнослужащих ВС РФ, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ в среду она отметила, что размещение на Украине войск «коалиции желающих» неприемлемо, и Россия будет рассматривать их как законные военные цели.
«Думаю, что они это прекрасно понимают», — сказала дипломат в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о понимании Западом этой перспективы.
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