Экс-советник Пентагона: Украина обречена, российская тактика работает

Ранее Министерство обороны России информировало о поражении целей в украинских портах. Сообщалось об атаках на цеха, занятые сборкой беспилотников, а также на сухогрузы, задействованные в схемах снабжения вооруженных сил Украины. Российские военные применяют высокоточное оружие и беспилотные аппараты, которые способны преодолевать системы противовоздушной обороны противника. В ведомстве отмечали, что могут быть поражены любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.