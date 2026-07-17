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Число смертей от Эболы в ДР Конго увеличилось до 828

Число подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго увеличилось до 2124, передает Reuters. 828 пациентов погибли.

Число подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго увеличилось до 2124, передает Reuters. 828 пациентов погибли.

По информации Института общественного здравоохранения, 15 июля в восточных провинциях Итури и Северное Киву выявлен 51 новый случай заболевания.

Вспышка Эболы началась в ДР Конго в мае. Ее вызвал штамм Бундибугио, вакцины и лечения от которого пока нет. Случаи заболевания также фиксировались в Уганде, накануне ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой. В ДРК вспышка лихорадки стала третьей по масштабу за всю историю наблюдений, отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.