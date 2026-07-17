Число смертей от Эболы в ДР Конго увеличилось до 828

Вспышка Эболы началась в ДР Конго в мае. Ее вызвал штамм Бундибугио, вакцины и лечения от которого пока нет. Случаи заболевания также фиксировались в Уганде, накануне ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой. В ДРК вспышка лихорадки стала третьей по масштабу за всю историю наблюдений, отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.