SpaceX отменила пуск корабля Starship

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Компания SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship, который был запланирован в ночь на пятницу по московскому времени, следует из трансляции компании.
«Сегодня пуск не состоится. Мы дошли до запуска двигателей, однако на ускорителе сработала команда остановки, из-за чего двигатели отключились в момент зажигания», — сказал представитель компании во время трансляции.
Позднее компания сообщила в соцсети X об отмене запланированного пуска.
«Некоторые двигатели не запустились, что вызвало автоматическую отмену пуска. Сейчас идет слив топлива. Следующая попытка пуска, надеемся, будет через несколько дней», — написал в соцсети X основатель SpaceX Илон Маск.
SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале 2026 года была объединена с другой компанией Маска, xAI.