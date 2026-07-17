«Страна.ua»: Сибига станет и.о. главы МИД в новом кабмине Украины

Предполагается, что такое решение будет предложено Владимиром Зеленским новому составу правительства. В случае возвращения Сибиги в структуру министерства кадровые изменения затронут нынешнее руководство МИД. Источник утверждает, что заместитель министра Андрей Перебейнос может лишиться статуса временно исполняющего обязанности и продолжить работу в должности замглавы ведомства.
А ранее Верховная рада Украины проголосовала за увольнение министра обороны Михаила Фёдорова и главу МИД Андрей Сибигу. Сибига возглавлял министерство иностранных дел с 5 сентября 2024 года, а Фёдоров возглавлял Минобороны с января 2026 года.
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