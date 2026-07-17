Премьер Грузии высказался о попытках революции в стране

«Когда в течение четырех лет в стране организуют пять попыток революции, из которых четыре являются насильственными, это не что иное, как политический террор. Это заказ иностранной агентуры — держать население Грузии в состоянии постоянного политического террора, чего мы не допустим», — заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».