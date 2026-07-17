Премьер Грузии высказался о попытках революции в стране

ТБИЛИСИ, 17 июл — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние четыре года в стране были предприняты пять попыток революции, четыре из которых, по его словам, носили насильственный характер, и назвал это «политическим террором».
«Когда в течение четырех лет в стране организуют пять попыток революции, из которых четыре являются насильственными, это не что иное, как политический террор. Это заказ иностранной агентуры — держать население Грузии в состоянии постоянного политического террора, чего мы не допустим», — заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».
По словам главы правительства, власти приняли ряд законодательных мер, чтобы пресечь подобные процессы, включая закон «О прозрачности иностранного влияния», изменения в законодательство о собраниях и манифестациях, а также ужесточение административных норм.
Премьер также заявил, что закон о прозрачности был направлен на противодействие «политическому террору», а критику этого закона со стороны западных партнеров назвал частью той же кампании.