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Премьер Грузии высказался о попытках революции в стране

Кобахидзе: в Грузии за четыре года предприняты пять попыток революции.

ТБИЛИСИ, 17 июл — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние четыре года в стране были предприняты пять попыток революции, четыре из которых, по его словам, носили насильственный характер, и назвал это «политическим террором».

«Когда в течение четырех лет в стране организуют пять попыток революции, из которых четыре являются насильственными, это не что иное, как политический террор. Это заказ иностранной агентуры — держать население Грузии в состоянии постоянного политического террора, чего мы не допустим», — заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

По словам главы правительства, власти приняли ряд законодательных мер, чтобы пресечь подобные процессы, включая закон «О прозрачности иностранного влияния», изменения в законодательство о собраниях и манифестациях, а также ужесточение административных норм.

Премьер также заявил, что закон о прозрачности был направлен на противодействие «политическому террору», а критику этого закона со стороны западных партнеров назвал частью той же кампании.

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