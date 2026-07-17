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Захарова отреагировала на отъезд посла ФРГ цитатой из романа Булгакова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отъезд посла Германии Александера Ламбсдорфа, использовав фразу из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отъезд посла Германии Александера Ламбсдорфа, использовав фразу из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В своём Telegram-канале она опубликовала видеофрагмент германского посольства с музыкальным сопровождением из сцены бала Воланда.

«Он не заслужил света», — написала Захарова.

На кадрах Ламбсдорф говорит, что его шляпа стала узнаваемой деталью образа в российских и немецких СМИ.

Ранее Захарова заявила, что Европа, предлагая гарантии безопасности Киеву, не даёт никаких гарантий России.

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