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Левитт: Трамп признает попытки Израиля манипулировать мнением в США

Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп считает очевидным факт влияния иностранных государств на общественное мнение в Америке.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп считает, что иностранные государства, в частности, Израиль, могут предпринимать попытки повлиять на общественное мнение в Соединенных Штатах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга для журналистов.

По словам Левитт, глава государства разделяет мнение о том, что зарубежные страны стремятся воздействовать на информационное пространство США. Она подчеркнула, что подобные попытки, по оценке американской администрации, являются очевидным фактом.

Заявление пресс-секретаря прозвучало в ответ на вопрос о позиции Трампа относительно высказываний вице-президента Джей Ди Вэнса. Ранее тот утверждал, что представители израильского руководства пытаются влиять на общественное мнение в США с целью добиться продолжения конфликта с Ираном.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил неудовлетворенность ходом боевых действий против Ирана, отметив, что конфликт длится слишком долго.

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