Левитт: Трамп признает попытки Израиля манипулировать мнением в США

По словам Левитт, глава государства разделяет мнение о том, что зарубежные страны стремятся воздействовать на информационное пространство США. Она подчеркнула, что подобные попытки, по оценке американской администрации, являются очевидным фактом.
Заявление пресс-секретаря прозвучало в ответ на вопрос о позиции Трампа относительно высказываний вице-президента Джей Ди Вэнса. Ранее тот утверждал, что представители израильского руководства пытаются влиять на общественное мнение в США с целью добиться продолжения конфликта с Ираном.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил неудовлетворенность ходом боевых действий против Ирана, отметив, что конфликт длится слишком долго.