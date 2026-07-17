Левитт: Трамп признает попытки Израиля манипулировать мнением в США

Президент США Дональд Трамп считает, что иностранные государства, в частности, Израиль, могут предпринимать попытки повлиять на общественное мнение в Соединенных Штатах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга для журналистов.