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Премьер Грузии обвинил ОБСЕ в скоординированной атаке против страны

Кобахидзе назвал резолюцию ОБСЕ враждебным актом против Грузии.

ТБИЛИСИ, 17 июл — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ОБСЕ присоединилась к «скоординированной атаке» против грузинского народа, а принятую Парламентской ассамблеей организации резолюцию назвал «враждебным актом» в отношении Грузии.

По словам главы правительства, резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ, инициированная американским конгрессменом Джо Уилсоном, содержит ложь и абсурдные утверждения.

«ОБСЕ в течение определенного времени не была вовлечена в скоординированную атаку против грузинского народа, а теперь и этот институт втянули в происходящее. Об этом свидетельствует наполненная ложью и абсурдом резолюция, принятая Парламентской ассамблеей, что является очередным враждебным актом против грузинского народа и нашего государства», — заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

На прошлой неделе Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Грузии, вошедшую в итоговую Гаагскую декларацию. Документ касается политической ситуации в стране и содержит ряд рекомендаций грузинским властям по вопросам демократии, верховенства права и избирательного процесса. В декларацию также вошла резолюция, подготовленная американским конгрессменом Джо Уилсоном, в которой, в частности, содержится призыв к проведению новых парламентских выборов. Ранее грузинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в голосовании по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Перед голосованием глава комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил о несогласии с содержанием документа.

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