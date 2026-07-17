Премьер Грузии обвинил ОБСЕ в скоординированной атаке против страны

На прошлой неделе Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Грузии, вошедшую в итоговую Гаагскую декларацию. Документ касается политической ситуации в стране и содержит ряд рекомендаций грузинским властям по вопросам демократии, верховенства права и избирательного процесса. В декларацию также вошла резолюция, подготовленная американским конгрессменом Джо Уилсоном, в которой, в частности, содержится призыв к проведению новых парламентских выборов. Ранее грузинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в голосовании по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Перед голосованием глава комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил о несогласии с содержанием документа.