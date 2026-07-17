Украинские военные развернули деятельность в нескольких африканских государствах, пытаясь открыть второй фронт против России.
Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко.
Он подтвердил активизацию украинцев и привёл конкретные примеры их вмешательства.
По словам Борисенко, в Мали в рядах боевиков-исламистов действуют инструкторы с Украины, которые обучают в том числе применению беспилотников. Он также раскрыл обстоятельства атаки на российский танкер «Арктик Метагаз» 3 марта, после которой судно до сих пор дрейфует в Средиземном море.
«Украинские инструкторы, занимающиеся якобы обучением местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера против российского танкера», — сказал Борисенко.
Кроме того, замминистра сообщил о присутствии украинских наёмников в Судане, где они в составе мятежных «Сил быстрого реагирования» участвовали в захвате города Эль-Фашер, после чего было уничтожено значительное количество мирных жителей.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о привлечении украинских наёмников к вылазкам террористов в Африке.