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МИД России заявил о попытках ВСУ создать «второй фронт» в Африке

Украинские военные развернули деятельность в нескольких африканских государствах, пытаясь открыть второй фронт против России.

Украинские военные развернули деятельность в нескольких африканских государствах, пытаясь открыть второй фронт против России.

Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко.

Он подтвердил активизацию украинцев и привёл конкретные примеры их вмешательства.

По словам Борисенко, в Мали в рядах боевиков-исламистов действуют инструкторы с Украины, которые обучают в том числе применению беспилотников. Он также раскрыл обстоятельства атаки на российский танкер «Арктик Метагаз» 3 марта, после которой судно до сих пор дрейфует в Средиземном море.

«Украинские инструкторы, занимающиеся якобы обучением местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера против российского танкера», — сказал Борисенко.

Кроме того, замминистра сообщил о присутствии украинских наёмников в Судане, где они в составе мятежных «Сил быстрого реагирования» участвовали в захвате города Эль-Фашер, после чего было уничтожено значительное количество мирных жителей.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о привлечении украинских наёмников к вылазкам террористов в Африке.

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