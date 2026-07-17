МИД России заявил о попытках ВСУ создать «второй фронт» в Африке

По словам Борисенко, в Мали в рядах боевиков-исламистов действуют инструкторы с Украины, которые обучают в том числе применению беспилотников. Он также раскрыл обстоятельства атаки на российский танкер «Арктик Метагаз» 3 марта, после которой судно до сих пор дрейфует в Средиземном море.