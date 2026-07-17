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«Ведомости»: бывший глава Дагестана Меликов может стать сенатором

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов может занять пост сенатора, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Как добавляет газета, высока вероятность, что господин Меликов станет членом Совфеда от исполнительной власти Брянской области.

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов может занять пост сенатора, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Как добавляет газета, высока вероятность, что господин Меликов станет членом Совфеда от исполнительной власти Брянской области.

Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 2020 года. 4 мая президент Владимир Путин подписал указ об отставке господина Меликова с должности главы республики по собственному желанию. На встрече со спикерами парламента Дагестана Владимир Путин говорил, что Сергей Меликов перейдет на другую работу.

С 2020 года пост сенатора от исполнительной власти Брянской области занимает представитель ЛДПР Вадим Деньгин. На предстоящих выборах в Госдуму господин Деньгин выдвинут в качестве кандидата в депутаты нижней палаты парламента.

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