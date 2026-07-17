Удар США по мостам в Иране унёс жизни трёх человек

Количество жертв американской атаки на мосты в городе Бендер-Хемир на юге Ирана возросло до трёх, ещё девять человек получили ранения.
Об этом сообщает Mehr.
Ранее поступала информация о двух погибших и семи пострадавших. После уточнения данных число жертв увеличилось.
«Согласно последней полученной информации, число погибших в результате атаки США на мосты в Бендер-Хемире выросло до трёх человек», — говорится в публикации.
В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что Вооружённые силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.