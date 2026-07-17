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Удар США по мостам в Иране унёс жизни трёх человек

Количество жертв американской атаки на мосты в городе Бендер-Хемир на юге Ирана возросло до трёх, ещё девять человек получили ранения.

Источник: RT на русском

Количество жертв американской атаки на мосты в городе Бендер-Хемир на юге Ирана возросло до трёх, ещё девять человек получили ранения.

Об этом сообщает Mehr.

Ранее поступала информация о двух погибших и семи пострадавших. После уточнения данных число жертв увеличилось.

«Согласно последней полученной информации, число погибших в результате атаки США на мосты в Бендер-Хемире выросло до трёх человек», — говорится в публикации.

В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что Вооружённые силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.

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