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Захарова: Россия не услышала от главы МАГАТЭ осуждения гибели инженера ЗАЭС

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не осудил должным образом гибель главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не осудил должным образом гибель главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева.

«Не было осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС. Мы наконец услышали Гросси, но мы вновь не услышали от Гросси осуждения киевского режима вот так адресно, он как бы против всего плохого и за все хорошее», — сказала госпожа Захарова в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

Александр Яковлев и водитель погибли при ударе беспилотника по служебному автомобилю утром 15 июля. СКР возбудил дело о теракте. Глава МАГАТЭ назвал атаку недопустимым нападением, а также серьезной угрозой ядерной безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство ядерщика признали терактом».

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