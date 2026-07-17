Захарова: Россия не услышала от главы МАГАТЭ осуждения гибели инженера ЗАЭС

«Не было осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС. Мы наконец услышали Гросси, но мы вновь не услышали от Гросси осуждения киевского режима вот так адресно, он как бы против всего плохого и за все хорошее», — сказала госпожа Захарова в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).