Захарова сравнила поведение Киева на переговорах с «цирком на колесах» Представители киевского режима, в том числе Владимир Зеленский, превратили в «цирк на колесах» переговоры, которые велись с Россией в Стамбуле летом 2025 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеэфире.
«Была направлена соответствующая делегация во главе с господином Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова», — сказала она.
Дипломат также обратила внимание на то, что представители Украины во время переговоров не раз выражали недовольство составом и уровнем российской делегации. Кроме того, на эту тему в публичном пространстве высказывался Зеленский.
По словам Захаровой, несмотря на действия киевского режима, переговоры всё же состоялись и принесли конкретные результаты, включая договоренности по обмену между сторонами.
Напомним, в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговорный процесс в Стамбуле прервал Киев. Он подчеркнул, что диалог был поставлен на паузу не по желанию России. 16 июля 2026 года Песков заявил, что в ближайшее время не предвидится перспектив скорого возобновления переговоров по украинскому конфликту.