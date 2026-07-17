Захарова сравнила поведение Киева на переговорах с «цирком на колесах»

Напомним, в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговорный процесс в Стамбуле прервал Киев. Он подчеркнул, что диалог был поставлен на паузу не по желанию России. 16 июля 2026 года Песков заявил, что в ближайшее время не предвидится перспектив скорого возобновления переговоров по украинскому конфликту.