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Морпехи США высадились на нефтяной танкер в Оманском заливе

Американские морские пехотинцы проводят осмотр танкера Wen Yao в Оманском заливе.

Американские морские пехотинцы проводят осмотр танкера Wen Yao в Оманском заливе.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Как уточнили в командовании, операция проводится силами 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты.

«Морские пехотинцы США из 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты проводят проверку на борту танкера Wen Yao в Оманском заливе», — говорится в сообщении.

Ранее в СЕНТКОМ информировали, что с момента введения морской блокады Ирана американские силы перенаправили три коммерческих судна, вывели из строя одно после отказа подчиниться и уже досмотрели одно судно.

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