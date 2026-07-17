Морпехи США высадились на нефтяной танкер в Оманском заливе

Американские морские пехотинцы проводят осмотр танкера Wen Yao в Оманском заливе.
Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
Как уточнили в командовании, операция проводится силами 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты.
«Морские пехотинцы США из 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты проводят проверку на борту танкера Wen Yao в Оманском заливе», — говорится в сообщении.
Ранее в СЕНТКОМ информировали, что с момента введения морской блокады Ирана американские силы перенаправили три коммерческих судна, вывели из строя одно после отказа подчиниться и уже досмотрели одно судно.