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Кирилл Дмитриев усомнился в праве мэра Лондона на дворянский титул

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в четверг, 16 июля, прокомментировал получение мэром Лондона Садиком Ханом дворянского титула, связав это с его позицией по бандам педофилов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в четверг, 16 июля, прокомментировал получение мэром Лондона Садиком Ханом дворянского титула, связав это с его позицией по бандам педофилов.

— Могут ли члены преступных группировок, занимающихся совращением несовершеннолетних, также получить пэрский титул во имя празднования инклюзивного межкультурализма, — написал он в соцсети X.

В октябре 2025 года в Великобритании разгорелся скандал, связанный с деятельностью педофильских банд, о существовании которых власти знали, но предпочитали не распространяться. Как сообщили британские СМИ, мэр Лондона Садик Аман Хан сознательно скрывал информацию о преступных группировках, действовавших в городе.

Позже издание Daily Mail опубликовало результаты собственного расследования. По данным газеты, за последние три года в Великобритании 59 нелегальных мигрантов получили приговоры за сексуальные преступления против женщин и девочек. Утверждается, что большая часть эпизодов пришлась на крупные города.

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