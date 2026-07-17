Футболка Пеле с финала ЧМ-1958 ушла с молотка за $4,88 млн

В проданной на аукционе майке играл 17-летний Пеле, забивший два гола на 55-й и 90-й минутах матча. Он до сих пор сохраняет статус самого молодого футболиста, выходившего на поле и забивавшего в финалах мировых первенств. Сразу после финала Пеле подарил футболку своему партнеру по сборной Диде, который позже передал ее Музею спорта в Рио-де-Жанейро.