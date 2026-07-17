Кобахидзе: Саакашвили больше не политик, а лишь объект для медицины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о потере экс-президентом Михаилом Саакашвили статуса политической фигуры. В эфире телекомпании «Имеди» глава правительства отметил, что бывший лидер страны более не рассматривается как значимый игрок ни в обществе, ни внутри собственной политической силы.
По мнению Кобахидзе, именно утрата политического веса является причиной неадекватных действий Саакашвили, которые порой противоречат даже его собственным интересам. Глава кабмина подчеркнул, что влияние экс-президента сошло на нет, а доверие избирателей и однопартийцев безвозвратно утеряно.
Премьер резюмировал, что с политической точки зрения персона Саакашвили уже не вызывает интереса. Он добавил, что объектом внимания этот человек может оставаться разве что с медицинской точки зрения.
Также Кобахидзе заявил о падении доверия к Евросоюзу в Грузии.
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