В Дохе произошли взрывы

ДОХА, 17 июля. /ТАСС/. Звуки взрывов, предположительно вызванные работой систем противовоздушной обороны (ПВО), раздались в Дохе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Незадолго до этого жители столицы получили на мобильные телефоны уведомления от министерства внутренних дел эмирата о повышении уровня угрозы безопасности и необходимости оставаться в безопасных местах.
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