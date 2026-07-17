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Пушилин сообщил, что ВСУ укрепляют позиции в Славянске

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне Славянска. Как сообщил ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, освобождение города будет «непростым».

Источник: Life.ru

«Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что российские войска вплотную приблизились к ряду позиций Вооружённых сил Украины на Славянском направлении. ВС РФ заявили о выходе к окрестностям Славянска и обнаружении маршрутов для продвижения в этом районе. Операторы беспилотников, работающие в районе Красного Лимана, начали наносить удары по украинским подразделениям в городе. Сейчас российские подразделения сосредоточены на ограничении передвижения ВСУ и минировании дорог, которые используются украинскими военными.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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