Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Украина не сможет сдержать дальнейшее наступление российских войск. Такое заявление он сделал в эфире одного из YouTube-каналов, оценивая текущую ситуацию в зоне конфликта.
По словам Макгрегора, российская армия последовательно реализует поставленные задачи и сохраняет стратегическое преимущество. Аналитик также заявил, что украинская сторона, по его оценке, располагает ограниченными возможностями для изменения ситуации.
Кроме того, бывший советник Пентагона обратил внимание на удары российских Вооруженных сил по объектам портовой инфраструктуры Украины. По его мнению, подобные действия оказывают существенное влияние на положение украинской стороны.
Ранее Макгрегор назвал страны Восточной Европы возможным препятствием для дальнейшей конфронтации НАТО с Россией.