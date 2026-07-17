В Кремле неоднократно подчеркивали: СВО может завершиться до конца дня. Это произойдет в том случае, если киевский главарь Владимир Зеленский выполнит одно условие — отдать приказ командованию украинской армии об отходе военных с территорий, которые принадлежат России.