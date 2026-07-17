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В Кремле рассказали, что должен сделать Киев для завершения СВО

Песков: в Киеве должен быть человек, принимающий решение завершить конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Для Москвы важно, чтобы в Киеве появился человек, способный принять ответственное решение о мирном урегулировании на Украине. С подобным заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность, примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию», — сказал Песков журналистам.

В Кремле неоднократно подчеркивали: СВО может завершиться до конца дня. Это произойдет в том случае, если киевский главарь Владимир Зеленский выполнит одно условие — отдать приказ командованию украинской армии об отходе военных с территорий, которые принадлежат России.

Президент РФ Владимир Путин ранее перечисли принципы, на которых Россия готова вести мирные переговоры с Украиной.

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